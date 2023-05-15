«Через годину у тебе вже ніх… я не буде. Розумієш? Беню і мене хочуть чікнути»: Фірташа викрили на багатомільярдній афері з газом (аудіо)

Українському бізнесмену Дмитру Фірташу, чиї 26 заарештованих облгазів Кабінет Міністрів минулого року передав до управління НАК «Нафтогаз України», повідомили про підозру у привласненні державного газу на мільярди доларів. Такі ж підозри отримав й топменеджмент його компаній.

Як повідомляють в СБУ, до масштабної схеми розкрадання «блакитного» палива із газотранспортної системи України причетні також керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Так, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн, а загальна сума шкоди (за 2016−2022 роки), за попередніми даними, може становити понад 18 млрд грн.

В українській спецслужбі зазначають, що посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю «блакитного» палива. Йдеться фактично про привласнення грошей українців, які оплачували комунальні платежі.

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Фото СБУ

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок «блакитного» палива, що знаходилось у державній власності — облгази просто відбирали «недоотримане» паливо із газотранспортної системи України. Державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані державі збитки.

СБУ оприлюднила телефонну розмову Дмитра Фірташа з керівником «РГК» Олексієм Тютюником, під час якої обговорювалася схема виведення грошей та обшуки.

«Фірташу, двом керівникам ТОВ „РГК“, керівнику ТОВ „Йе Енергія“ і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191 та ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)», — зазначили в СБУ та додали, що п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно — вони переховуються за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у лютому ДБР оголосило про підозру ексміністру енергетики Ігорю Насалику, якого підозрювали у підписанні збиткових для держави угод на 1,5 мільярда гривень на користь Фірташа.

Фото з Вікіпедії

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