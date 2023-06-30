Нові рахунки та старі борги: клієнтів трьох облгазів попередили про нововведення

Клієнти акціонерного товариства «Київоблгаз», що входило до групи РГК олігарха Дмитра Фірташа, якому нещодавно повідомили про чергову підозру, отримуватимуть сервіси обліку від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

Як пише «Інформатор», також до «Нафтогазу України» передали «Житомиргаз» та «Львівгаз», які також раніше належали Фірташу. Управителем акцій цих компаній визначено державне АТ «Чорноморнафтогаз», а управляючою компанією — ТОВ «Газмережі» («Газорозподільні мережі України»). Тарифи не змінюватимуться, а от особисті кабінети, рахунки для оплати — нові.

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Втім, борги перед попереднім розподілювачем газу (тобто перед «Київоблгазом») потрібно буде погасити.

З 28 червня по 5 липня і надалі показання газового лічильника споживачам з Київської, Житомирської та Львівської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua. Будь-які інші сервіси обліку не є коректними та не працюватимуть. Довідкову інформацію абоненти можуть отримати у контакт-центрі ГК «Нафтогаз України» за номерами:

066−300−2-888 (Vodafone);

098−300−2-888 (Kyivstar);

093−300−2-888 (Lifecell).

Нагадаємо, що у червні тарифи на газ у різних постачальників коливалися від 7,70 грн до майже 10 грн.

Фото Pixabay

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