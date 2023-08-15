«Єдиний спосіб для нас вижити — це вірити в свою перемогу»: Віктор Андрусів — про реалістів і прагматиків

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів нагадав про скептиків, які відводили Україні у війні з рф обмаль часу.

«Бачу, що почастішали розмови про реалізм та прагматизм в нашій війні, — пише Віктор Андрусів на своїй сторінці у соцмережах. — Тільки чому реальним і прагматичним стало розповідати, що ми не звільнимо свої кордони, що війна затягнеться на роки, що ми починаємо програвати, що контрнаступ не вдався — не зрозуміло.

Що ж, давайте тоді і я трошки розповім.

Лютий 2022 року: реалісти та прагматики давали нам 2 тижні! І це ЦРУ, МІ5 і інші модні розвідконтори. Ці ж геніальні реалісти та прагматики давали Маріуполю 96 годин!

Серпень 2022 року: реалісти та прагматики назвали абсурдом спроби повернути Херсон. Ще більше називали абсурдом спроби повернути його без штурму міста.

Вересень 2022 року: реалісти та прагматики називали абсурдом Харківську операцію. Наші партнери були категорично проти неї, оскільки атака значно меншими силами великого стада орків приречена на невдачу.

Всю війну реалісти та прагматики розповідають, що путін сильний як ніколи. У червні 2023 року Пригожин множить на ноль цих адептів реалізму та прагматизму.

Серпень 2023 року: реалісти і прагматики вирішили розповідати нам про те, що контрнаступ не вдався, війна на роки і тому подібне.

Нічого не муляє, панове реалісти і прагматики?

Я розповім вам, що для мене є реалізмом і прагматизмом — це вірити в перемогу ЗСУ. Віра — це найбільший ресурс людей, допоки люди вірять — вони роблять неможливе. Саме це неможливе і робить наш народ всю цю війну, і єдиний спосіб для нас вижити — це вірити в свою перемогу.

Я можу гарантувати вам тільки одне — жодна аналітична служба, жоден експерт в світі не знає, як закінчиться наша війна. Але нація, яка вірить в свою перемогу, точно здивує весь світ. Вже здивувала, і ще здивує знову".

Фото із соцмережі

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