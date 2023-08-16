«Замаскувати запах рому»: як принц Гаррі врятував старшого брата Вільяма в день його весілля

Багато хто з британців і людей в інших країнах пам'ятають день, коли принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон — задовго до того, як у них народилися троє чудових дітей.

Тоді, 29 квітня 2011 року ця подія демонструвалася головними телеканалами і обговорювалася у суспільстві. Але мало хто знає, як сильно нервував того дня сам наречений.

Про те, наскільки йому тоді було важко, розповів принц Гаррі у своїй скандальній автобіографії, згадують британські ЗМІ.

Відчуваючи «передвесільний мандраж», який посилювався розумінням, яка велика кількість людей у всьому світі буде спостерігати за церемонією одруження, принц Вільям дозволив собі в ніч перед такою важливою подією випити рому.

За спогадами Гаррі, коли він заїхав зранку забирати спадкоємця престолу з дому, то помітив, що той «досить веселий». Зокрема, старший син короля наполягав, що йому терміново треба «йти в народ», щоб привітати майбутніх підданих і потиснути їм руки.

Проти такого виходу рішуче виступив і сам Гаррі, і служба безпеки монаршої сім'ї.

А коли принци їхали в машині, Гаррі навіть запропонував Вільяму м'ятну цукерку, щоб «замаскувати запах рому, який він пив напередодні ввечері». І саме завдяки цукерці, вважає молодший син короля, ніхто з людей, які заповнили весь простір від Букінгемського палацу до Трафальгарської площі перед церемонією одруження, не зрозумів, що принц трохи «хильнув» рому для хоробрості.

Також Гаррі розповів ще одну кумедну історію, яка трапилася в часи «букетно-цукеркового» періоду відносин Вільяма та Кейт.

Виявляється, коли старший син нинішнього короля Великобританії познайомився з Кейт в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії, Міддлтон стала частенько приїжджати до невеличкого містечка Тетбері, де тоді ще принц Чарльз купив будинок, в якому проживали його сини-студенти.





А так як у невеликому містечку кількість жителів мізерна, багато хто з людей хотів подивитися на дівчину, яка колись, можливо, стане королевою Великобританії. Поступово почали приїжджати і жителі інших міст. Дійшло до того, що одного разу Кейт Міддлтон довелося замкнутися в магазині преміального жіночого одягу, щоб сховатися від юрби роззяв.

«Нам довелося закрити магазин, бо всі заходили подивитися на неї, і це стало справді безглуздо, — розповів згодом Гаррі власник крамниці. — Того дня мене не було на роботі, але людина, яка працювала в магазині, сказала, що вона дуже чарівна, і було неприємно бачити, з чим їй довелося зіткнутися».

Раніше «ФАКТИ» писали, що думає принц Вільям про можливість «танцювати тверезим».

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