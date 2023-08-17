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Суспільство та люди

«Ти носиш імʼя мого батька, будь гідним його»: відомий нардеп показав новонародженого сина

13:08 17 серпня 2023
Син Ярослава Железняка

Невдовзі після того, як стало відомо про народження сина в родині захисника «Динамо» Владислава Дубінчака, батьками стали народні депутати України Ярослав Железняк та Ольга Коваль.

«Синку, ти народився у найважчі часи для нашої держави. Але попереду на тебе чекають її найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його. З появою на Світ, Іване Ярославовичу», — написав у соцмережах Ярослав Железняк та пожартував, що дитині, народженій у двох депутатів, автоматично мандат не видається: «Все сам — нічого сидіти на шиї у батьків».

Фотографію новонародженого, на якій також видні руки батьків, він підписав так: «Перше фото у трьох».

Нагадаємо, що цього літа олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 та срібний призер Пекіна-2022 фрістайліст Олександр Абраменко вдруге став батьком — його дружина народила сина.

Фото зі сторінки Ярослава Железняка у соцмережах

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