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Спорт

Пустив сльозу від щастя: у футболіста «Динамо» народився первісток (фото)

12:13 23 липня 2023
Владислав Дубінчак із дружиною Мирославою

У родині захисника «Динамо» Владислава Дубінчака, який у складі «біло-синіх» переміг на зборі в Австрії зірковий «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії, сталося поповнення.

Дружина футболіста Мирослава народила сина, якого щасливі батьки назвали Адонісом. За першими миттєвостями життя малюка Владислав спостерігав по відеозв'язку, і при цьому не стримував сліз щастя.

Додамо, що вже днями футболіст зможе зустрітися зі своїм первістком, оскільки «Динамо» повертається до Києва після трьох тижнів підготовки до нового сезону. Свій перший офіційний матч «біло-сині» проведуть 30 липня, коли в рамках стартового туру чемпіонату України приймуть закарпатський «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко вдруге став батьком.

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