Український олімпійський чемпіон удруге став батьком (фото)

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 та срібний призер Пекіна-2022 фрістайліст Олександр Абраменко вдруге став батьком.

Дружина нашого титулованого спортсмена, його російська колега Олександра Орлова, народила сина. «Наш прекрасний малюк. Тепер ти з нами. Шалено любимо тебе!» — написала Орлова на своїй сторінці в Instagram, не розсекретивши ім'я новонародженого.

Також спортсменів із поповненням у сімействі привітала Федерація лижного спорту України. «Вітаємо олімпійського чемпіона Пхенчхана-2018, срібного призера Олімпійських ігор у Пекіні-2022 фрістайліста Олександра Абраменка та його дружину Олександру з народженням другого синочка. Нехай росте здоровим. Божої опіки та щасливої долі!» — розмістили функціонери допис у Facebook.

Зазначимо, що Абраменко та Орлова одружені з 2018 року, а в 2020-му у пари народився первісток — син Дмитро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко ризикує завершити кар'єру.

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