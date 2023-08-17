Чулпан Хаматова та Чічваркін збиратимуть гроші на підтримку України

Російська акторка Чулпан Хаматова, яка засудила війну та виїхала з рф, візьме участь у благодійному заході на підтримку України. Про це у соцмережах повідомив опальний російський бізнесмен Євген Чичваркін. Він влаштовує в Юрмалі (Латвія) благодійну вечерю, де збиратимуть кошти на підтримку українських біженців в Латвії та для ЗСУ. Зокрема, на турнікети.

«25 серпня на нашій дачі в Юрмалі відбудеться благодійна вечеря, спеціальним гостем якої стане актриса Чулпан Хаматова. Частина грошей піде центру, який допомагає адаптувати українських біженців у Латвії, а частина — на оплату 3000 турнікетів cat gen 7», — пише Чічваркін.

Учасники вечері мають сплатити внесок — 10 тисяч євро. Очікується, що у заході візьмуть участь 12−16 гостей. Натомість їх частуватимуть смачною вечерею.

РосЗМІ влаштували з цього приводу істерику. Чого варті лише заголовки, в яких вони цькують колись шановану артистку. Також в коментарях пишуть, що Хаматова та Чічваркін підтримують «нацистів» та «головорізів», забувши про те, що саме російські ракети вбивають мирних українців, що вони вчинили в Бучі, Маріуполі та інших містах…

Нагадаємо, нещодавно Лайма Вайкуле влаштувала фестиваль в Юрмалі, щоб підтримати Україну. Спеціальними гостями стали українські артисти. Захід відвідали Алла Пугачова та Максим Галкін.

27

Читайте нас у Facebook та Instagram