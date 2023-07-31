«Алла Пугачова як дівчинка»: Примадонна у рожевому викликала фурор у Юрмалі

В Латвії завершився фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, де Лайма Вайкуле вперше за довгий час сяяла на сцені в компанії друзів-артистів.

Як пише місцеве видання, Максим Галкін та Алла Пугачова знову поринули в атмосферу юрмальського свята і приїхали до «Дзінтарі», зірвавши шквал оплесків у залі для глядачів.

Квитки в концертній залі «Дзінтарі» були повністю розпродані — багато в чому завдяки тому, що Лайма Вайкуле заявила, що частина отриманих грошей буде передана для допомоги українським дітям, які постраждали від війни.

Окрім українських виконавців Олі Полякової, Вєрки Сердючки, Макса Барських, ALEKSEEV, Марії Максакової виступили також артисти з інших країн, в тому числі й легендарна британська співачка Таніта Тікарам.

Звичайно, увага публіки була прикута до зіркового подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна — на думку місцевих ЗМІ, саме їхня присутність допомогла створити аншлаг на двох останніх вечорах фестивалю.

Як і напередодні, серед глядачів була маса охочих сфотографуватися із зірковим подружжям.

І навіть незважаючи на те, що Примадонна не виходила на сцену, її легко «замінив» Максим Галкін: виконуючи хіт радянських часів «Листя жовте», Лайма Вайкуле направилася до глядачів. І чоловік Примадонни підтримав її, заспівавши латишською і зірвав аплодисменти.

Сама ж Примадонна вдягнулася в рожеве, а волосся зібрала в хвіст. Обличчя зірки помітно підтяглося, і на лобі 74-річної Алли Пугачової не було видно жодної зморшки. Крім того, вилиці стали гострішими, а овал обличчя чіткішим.

«Аллочка як дівчинка», «Незважаючи ні на що, мені подобається», «Шикарна Алла, Лайма! А ви, Максиме, для мене найкращий ведучий в росії» — висловлювали свою думку інтернет-користувачі.

Раніше Лайма Вайкулє розповідала про те, як її в Юрмалі відвідав Максим Галкін.

Фото зі сторінки Али Пугачової у соцмережах

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