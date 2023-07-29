Алла Пугачова і Максим Галкін підтримали Лайму Вайкуле й Україну

Всупереч «прогнозам» російських пропагандистів, 74-річна російська співачка Алла Пугачова та 46-річний шоумен Максим Галкін 28 липня з'явилися в Юрмалі на щорічному музичному фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2023, який організовує латвійська співачка Лайма Вайкуле.

Про це сама Примадонна написала у своєму Instagram.

Про візит зіркової пари Лайма Вайкуле говорила ще кілька днів тому. Точної дати вона не вказувала, але тонко натякала, що Примадонна та її чоловік відвідають шоу, адже вони давно дружать.

Появою на фестивалі Пугачова та Галкін підтримали не тільки Лайму, але й Україну — адже частину коштів від заходу спрямують на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Для відвідування заходу Пугачова вибрала костюм у тонку смужку, який складається з жакета й шортів, а також щільні чорні колготки та балетки. Галкін був у елегантному світлому костюмі.

Глядачам сподобався вигляд подружжя.





Пропутінські видання пишуть, що, очевидно, пара не змогла проігнорувати виступ Вєрки Сердючки, яка запалювала на сцені легендарного залу «Дзінтарі», виконуючи свої хіти, в тому числі і знаменитий «russia, goodbye».

Серед зірок, які заявлені у програмі фестивалю — також Оля Полякова, Марія Максакова, Андрій Макаревич, Alekseev, Макс Барських.



До речі, Макс виконував свої хіти українською. У своєму акаунті відмітив, що його виступ співпав з атакою рашистів по Дніпру і висловив співчуття всім українцям.

Нагадаємо, пісенний фестиваль у Юрмалі вже давно став каменем роздору між співачкою Лаймою Вайкуле та композитором Ігорем Крутим, який мав надію на те, що «Новая волна» знов повернеться до Латвії й господарем фестивалю стане він.

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