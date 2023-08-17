У Кличка остаточно визначились із вартістю проїзду у київському транспорті

В Києві, де раніше не виключали, що проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним, підвищення ціни на проїзд у муніципальному транспорті до завершення воєнного стану не буде. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, інформує офіційний портал Києва.

«Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд — чітка позиція мера міста і моя також», — наголосив він.

Кандибор пояснив, що в коментарі медіа говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

«Прошу представників медіа зважено підходити до трактування чутливих для суспільства тем», — закликав Кандибор.

Як писали «ФАКТИ», для київських «зайців» вигадали новий спосіб оплати штрафу за безквитковий проїзд.

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