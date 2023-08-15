Готівка не знадобиться: для київських «зайців» вигадали новий спосіб оплати штрафу за безквитковий проїзд

У Києві, де за проїзд в громадському транспорті можна сплачувати за допомогою проїздних чи банківських карток, запустили функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті.

Як повідомляє «Київпастранс», в усьому рухомому складі підприємства розміщені інформаційні плакати з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для сплати штрафів. Також на плакатах розміщений QR-код, що дозволяє провести сплату штрафу у кілька кліків на смартфоні.

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У графі «Призначення платежу» обов’язково потрібно вказати номер квитанції і провести сплату штрафу у присутності контролера.

Сплата штрафів на будь-які особисті картки заборонена.

Нагадаємо, що з літа цього року за проїзд в Києві також можна платити за допомогою iPhone або Apple Watch.

Фото зі сторінки «Київпастрансу»

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