Майстер йоги та співачка: що відомо про представницю України на конкурсі «Міс Всесвіт-2023»

Стало відомо, хто отримав титул «Міс Україна Всесвіт-23» та поїде представляти нашу країну на міжнародному конкурсі у Сальвадорі. Нагадаємо, в минулому році Україна вперше перемогла у конкурсі національних костюмів. Переможницею стала 26-річна Ангеліна Усанова з Києва. Вона отримала найвищі оцінки у голосуванні журі.

У зв’язку з продовженням повномасштабної війни в Україні Оргкомітет «Міс Україна Всесвіт» вкотре відмовився від проведення святкового заходу. Організатори кажуть, що порадившись із керівництвом Miss Universe, було прийнято рішення провести відбір представниці від України у режимі онлайн-співбесід та онлайн-голосування журі. Після інтерв’ю з кандидатками журі визначило топ-три фіналісток, до числа яких увійшла Ангеліна. Потім серед них вже обрали переможницю.

Ангеліна представить Україну на конкурсі «Міс Всесвіт-2023» 18 листопада у Сальвадорі.

Ангеліна Усанова — співачка, авторка пісень, музикант. Одна з її нових пісень називається «Я люблю Україну». Відомо, що початок повномасштабного вторгнення дівчина зустріла у Австрії. Після закінчення навчання в Австрії та Індії здобула титул майстра йоги. З початку великої війни Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, організовувала житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни.

«Особисто для мене шлях Ангеліни унікальний, як і її душа та місія, — прокоментувала на своїй сторінці президент конкурсу „Місс Україна Всесвіт“ Анна Філімонова. — Ще будуть приводи розповісти про неї більше».

Відомо, що Ангеліна володіє сімома мовами, враховуючи японську.

Нагородження Ангеліни та офіційна передача корони відбудеться наприкінці серпня у Києві. Зараз Ангеліна знаходиться в США, де вже розпочала підготовку до конкурсу «Міс Всесвіт-2023», який відбудеться 18 листопада у Сальвадорі.

«ФАКТИ» писали, що володарка титулу «Міс Україна Всесвіт-2022» вийшла заміж.

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