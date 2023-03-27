«Міс Україна Всесвіт-2022» вийшла заміж
Учасниця конкурсу «Міс Всесвіт-2022» Вікторія Апанасенко поділилася новиною про зміни в особистому житті. Красуня розповіла, що вийшла заміж і показала єдину весільну світлину: показала руки з коханим, на яких красуються обручки, а також ніжний букет нареченої.
Вікторія зазначила, що для укладання шлюбу вони обрали символічну дату —
Ім’я свого чоловіка Вікторія також не називає.
Нагадаємо, Вікторія Апанасенко представляла Україну на конкурсі красми «Міс Всесвіт-2022», який проходив у Нью-Орлеані (США). І хоч українка не увійшла до топ-10, проте перемогла в конкурсі національних костюмів, вразивши елегантним і в той же час войовничим образом.
Фото instagram.com/crystal.viktoria72
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