«Міс Україна Всесвіт-2022» вийшла заміж

Учасниця конкурсу «Міс Всесвіт-2022» Вікторія Апанасенко поділилася новиною про зміни в особистому житті. Красуня розповіла, що вийшла заміж і показала єдину весільну світлину: показала руки з коханим, на яких красуються обручки, а також ніжний букет нареченої.

Вікторія зазначила, що для укладання шлюбу вони обрали символічну дату — 23.03.2023 . Більше подробиць модель не повідомляє. Лише похизувалася, з якою зачіскою йшла під вінець.

Ім’я свого чоловіка Вікторія також не називає.

Нагадаємо, Вікторія Апанасенко представляла Україну на конкурсі красми «Міс Всесвіт-2022», який проходив у Нью-Орлеані (США). І хоч українка не увійшла до топ-10, проте перемогла в конкурсі національних костюмів, вразивши елегантним і в той же час войовничим образом.

Фото instagram.com/crystal.viktoria

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