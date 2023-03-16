Україна вперше перемогла в конкурсі національних костюмів на «Міс Всесвіт»

Вперше в історії «Міс Всесвіт», корону якого здобула 28-річна американка Р'Боні Габріель, у конкурсі національних костюмів перемогла Україна. Патріотичний та войовничий образ «Воїн світла» нашої представниці Вікторії Апанасенко вразив серця прихильників престижного шоу краси. Вони віддали більшість голосів під час онлайн голосування саме за український національний костюм. Про це повідомили на офіційному сайті «Міс Всесвіт».

«Присвячую цю нагороду кожному українцю, кожному Воїну світла, що воює зараз за майбутнє України. Вперше за історію конкурсу „Міс Всесвіт“ українка виграла 1 місце з 86 країн за найкращий національний костюм. Мене просто переповнюють емоції», — відреагувала на перемогу Вікторія. Вона додала, що це вбрання — її серце, душа і сльози.

Нагадаємо, костюм «Воїн світла» створила Леся Патока. Він символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає нас, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем. Тіло Вікторії в обладунках, але водночас вона несе світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором.

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