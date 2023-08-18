36.74 / 37.48 40.19 / 41.07
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

10 років разом: названа найвитриваліша телепара України

14:03 18 серпня 2023
Телеведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін

Популярні телеведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін (Сніданок з 1+1), який допомогав вивозити колег у перші дні повномасштабного вторгнення, встановили рекорд на українському телебаченні. Ведучі ведуть разом ранкові етери з 19 серпня 2013 року, а це вже 10 років поспіль! Це безпрецедентний випадок для українського телебачення, який зафіксували у Національному реєстрі рекордів України.

«За ці 10 років Руслан став дуже близькою людиною для мене і надійним другом», — поділилася Людмила Барбір.

Ведучих-рекордсменів у прямому ранковому ефірі привітали колеги — Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв. Колеги підготували зворушливе відео, від якого Люда і Руслан не змогли стримати емоцій.

«За цим стоїть не тільки велика робота по відношенню один до одного, до глядачів. — сказав Руслан Сенічкін. — Це дуже виплекана і виплакана історія. 10 років разом у студії з Людою Барбір — це ще один сенс мого життя. Люда — це своя людина, а своїх людей у мене дуже мало в житті».

«ФАКТИ» писали, що у мережі закликають замінити ведучого «Голосу країни» Юрія Горбунова.

330

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мавпа

Козорогам — приємні новини, Терезам — відмінні результати, Тельцям — романтичні побачення: гороскоп на день Мавпочки-Чомучки 18 серпня

Дантес

«Моя кохана»: колишній чоловік Дорофєєвої освідчився у почуттях

Геннадій Герасимчук

З власної волі віддав державі скарб, якому понад 2 тисячі років: древні прикраси переселенець з Маріуполя знайшов на Тернопільщині

Фрагмент ракети С-300

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту