10 років разом: названа найвитриваліша телепара України

Популярні телеведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін (Сніданок з 1+1), який допомогав вивозити колег у перші дні повномасштабного вторгнення, встановили рекорд на українському телебаченні. Ведучі ведуть разом ранкові етери з 19 серпня 2013 року, а це вже 10 років поспіль! Це безпрецедентний випадок для українського телебачення, який зафіксували у Національному реєстрі рекордів України.

«За ці 10 років Руслан став дуже близькою людиною для мене і надійним другом», — поділилася Людмила Барбір.

Ведучих-рекордсменів у прямому ранковому ефірі привітали колеги — Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв. Колеги підготували зворушливе відео, від якого Люда і Руслан не змогли стримати емоцій.

«За цим стоїть не тільки велика робота по відношенню один до одного, до глядачів. — сказав Руслан Сенічкін. — Це дуже виплекана і виплакана історія. 10 років разом у студії з Людою Барбір — це ще один сенс мого життя. Люда — це своя людина, а своїх людей у мене дуже мало в житті».

«ФАКТИ» писали, що у мережі закликають замінити ведучого «Голосу країни» Юрія Горбунова.

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