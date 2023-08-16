«Багато талановитих ведучих»: у мережі закликають замінити Юрія Горбунова

Після декількох скандалів, пов’язаних з популярним телеведучим та продюсером Юрієм Горбуновим, мережа просить прибрати його як ведучого шоу «Голос країни», яке стартує на початку осені. Нагадаємо, Горбунов обурив українців бажанням знімати розважальний серіал на державні кошти. Пізніше стало відомо, що ведучий разом з дружиною Катериною Осадчею та дітьми виїжджав з країни у перший місяць війни.

Новою причиною обурення у мережі став початок зйомок 13-го сезону шоу «Голос країни». Відомо, що саме сімейна пара Горбунова та Осадчої вже багато років є його постійними ведучими.

«… сором вашому шоу, — написали на сторінці проєкту у коментарях. — Ви просто мусолите одні і ті ж персони роками. Після таких корупційних схем неприпустимо, щоб такі люди були ведучими».

«Чому не змінили ведучих?» — запитують шанувальники шоу.

На запити відреагували у «Голосі країни», зауваживши, що Юра та Катя давно вже стали «обличчями шоу».

«Юрій і Катерина впродовж багатьох років є основними ведучими цього форматного шоу і безпосередньо асоціюються з проєктом. Більше того, професіоналів такого рівня, які мають безпрецедентний бекграунд участі у подібних програмах міжнародного рівня, важко знайти на українському телебаченні».

Але відповідь проєкту сподобалась не всім глядачам, тож вони зауважили, що «є багато молодих талановитих ведучих».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» телеведучий та актор розповів про життя в окупації.

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