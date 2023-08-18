У Рівному депутата облради спіймали на хабарі: суд виніс вирок

Вищий антикорупційний суд визнав винним депутата Рівненської облради, якого спіймали на отриманні хабаря.

Як повідомили в САП, 17 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та депутатом Рівненської обласної ради.

«Депутат, який одночасно обіймав посаду головного лікаря КП „Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення“, обвинувачувався в тому, що висловив прохання в одержанні та фактично одержав від громадянки зі статусом особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка мала супутні захворювання, 1,2 тис. дол. США за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до умов угоди, суд визнав депутата винуватим у висловленні прохання та одержанні хабаря, та призначив покарання у виді штрафу у розмірі 68 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в закладах охорони здоров’я, строком один рік.

Також засуджений зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 2 млн грн.

Раніше «ФАКТИ» писали про справу голови Верховного суду, який отримав хабар майже в три мільйони доларів.

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