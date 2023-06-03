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«Оподатковував» імпортерів: в Одесі на черговому «транші» хабаря спіймали митника

12:55 3 червня 2023
затримання

На Одещині знов викрили посадову особу на хабарі. Йдеться про чиновника митниці, повідомили у Нацполіції Одеської області.

До операцій був причетний начальник підрозділу митного поста, який «оподатковував» імпортерів.

Чиновник вимагав хабар від місцевих бізнесменів, які імпортували до України різноманітні товари.

В обмін митник гарантував не створювати штучних перешкод під час митного оформлення вантажів.

Правоохоронці та СБУ задокументували низку фактів отримання хабарів на загальну суму 6500 доларів.
Затримання начальника відділу посту відбулося під час отримання чергового «траншу».

Фігуранту готують повідомлення про підозру в частині третій статті 368 Кримінального кодексу України.
Перевіряється можливе причетність до корупційної схеми інших чиновників. Слідство триває.

Раніше «ФАКТИ» писали про справу голови Верховного суду, який отримав хабар майже в три мільйони доларів.

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