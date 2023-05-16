Голову Верховного суду затримали на хабарі майже в три мільйони доларів

Всього за дві з половиною тисячі доларів хабара голова Баришівського суду отримав 8,5 років позбавлення волі. А скільки отримають судді Верховного Суду за хабар у три мільйони доларів? Ну, якщо цю справу доведуть до суду. А то десь «по дорозі» може виявитися, що то ніякий не хабар, а просто хтось позасівав.

«НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії», — повідомила увечері понеділка пресслужба НАБУ, пообіцявши згодом розповісти деталі. І супроводила повідомлення світлиною акуратно розкладених на дивані доларів. Причому не окремими купюрами, як то часто буває, а акуратно перевʼязаними пачечками (десь тисяч по 10 баксів у кожній).

За даними «Дзеркала тижня», ці 3 мільйони доларів (хоча на фото схоже на 4,5 мільйона) вилучено у голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Суддя був затриманий. Ще у 18 суддів ВС, що слухали справу стосовно права власності на частину акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, проходять обшуки. Джерело «Дзеркала» в НАБУ стверджує, що ці гроші Князєв отримав за рішення суду на користь Костянтина Жеваго, котрий наразі контролює ПГЗК.

За даними «ФАКТІВ», судова тяганина йде вже півтора десятиліття. Низка компаній, повʼязана з Ігорем Коломойським, свого часу продала більше 40 відсотків акцій комбінату. Але потім звернулася до суду з проханням визнати договори купівлі-продажу недійсними та повернути їм акції. Суди різних інстанцій то відмовляли у задоволенні позову, то визнавали ці договори недійсними та вказували повернути акції. Аж поки справа не дійшла до Великої Палати Верховного Суду, який у квітні залишив ці акції за Ferrexpo AG.

Якщо інформація про затримання Князєва підтвердиться, то Верховний Суд залишиться без керівництва — наразі заступник голови ВС не призначений. Тим часом Секретар Пленуму ВС фактично підтвердив затримання голови ВС, повідомивши у Фейсбуці про позачергове засідання Пленуму: «Шановні судді Верховного Суду! У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Запоріжжі арештували голову Полтавського суду за звинуваченням у держзраді — вона видавала рашистам патріотів та зливала дані ворогу.

На фото у заголовку Всеволод Князєв

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