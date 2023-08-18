Головне — безпека: міністр освіти порадив батькам не змушувати дитину йти на перший урок після нічної повітряної тривоги

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що попри рішення про пріоритетність офлайн навчання не варто змушувати втомлену дитину йти на перший урок до школи після нічної повітряної тривоги.

Про це він написав у Facebook.

«Уночі була тривога, сиділи з дитиною в укритті, а зранку вже починаються уроки — як бути?» — питання, яке не врегульовано нормативно, але потребує відповіді в межах здорового глузду. На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально — пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн", — зазначив Лісовий.

За словами міністра, потрібно розуміти, що втомлена дитина навряд чи зможе сприймати матеріал на уроці й мати необхідний рівень концентрації.

«Якщо учень чи учениця пропускає самостійну чи контрольну, треба надавати можливість доскласти цю роботу. І загалом варто в навчальному процесі фокусуватися на головному, використовуючи всі переваги академічної свободи», — додав Лісовий.

Він також наголосив, що під час повітряної тривоги вчитель має зупинити дистанційний урок і перейти в укриття.

«Питання: що робити вчителю, який веде урок дистанційно, і в нього почалася тривога, а у дітей у класі — ні? Звісно, перервати заняття та йти до укриття. Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища — чудово. Якщо немає — це не катастрофа. Безпека — понад усе», — зазначив Лісовий.

Більш докладні рекомендації від Міноствіти буде оприлюднено незабаром.

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