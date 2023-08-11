З 1 вересня українські діти навчатимуться у школах за кордоном по-новому

Уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області цього навчального року, який триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року, а також визначає, як навчатимуться діти, які наразі знаходяться за кордоном.

«Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6−8 годин на тиждень. Решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично», — зазначив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, наразі за кордонам знаходится близько мільйона дітей.

Нагадаємо, що минулого року Міносвіти розробило інструкцію щодо організації повернення до навчання в українські школи дітей, які виїжджали за кордон. Зокрема, якщо дитина за кордоном не продовжувала у будь-якій формі навчання в українській школі, для зарахування до навчального закладу вона мала пройти підсумкове оцінювання.

Фото Pixabay

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