Шкільний рік не за горами: як буде відбуватися навчання у школах з 1 вересня

Організація освітнього процесу в новому 2023/2024 навчальному році залежатиме від наявності в закладі облаштованого укриття, площа якого має вміщати всіх учнів і працівників закладу. На цьому наголосили в Міністерстві освіти і науки.

Тож виходячи з можливостей захисних споруд закладу, освітній процес може відбуватися в очній, дистанційній або змішаній формі.

Очна форма навчання запроваджуватиметься за умови, якщо укриття освітнього закладу може вмістити усіх учнів школи. У випадку, якщо місця не вистачає освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

За змішаної форми поєднується дистанційне та очне навчання. Наприклад практичні та лабораторні заняття відбуватимуться в очному режимі, а лекційні — у дистанційному. Втім, освітній процес у початковій школі бажано проводити в очному режимі, з огляду на необхідність соціалізації дітей.

Форма освітнього процесу впродовж навчального року може змінюватися залежно від безпекової ситуації в населеному пункті.

Тривалість і структуру уроків, освітнього дня та тижня визначає педагогічна рада закладу освіти.

Однак в будь-якому разі, якщо під час уроку буде оголошено повітряну тривогу, урок має перерватися, а учасники освітнього процесу повинні пройти до сховища й перебувати там до скасування тривоги.

Нагадаємо, що у певних містах, наближених до кордонів з країною-агресором, очне навчання буде важко організувати, адже там іноді навіть не встигають оголосити повітряну тривогу до ворожого прильоту.



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