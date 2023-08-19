Тарифи на воду в Україні зросли, незважаючи на заборону уряду: експерт пояснив, чому так сталося

Незважаючи на те що влітку Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення щодо підвищення тарифів на воду, збільшення все ж відбулося.

Як пише видання progroshi.news, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко звернув увагу на те, що деякі водоканали підвищили тарифи. За його словами, йдеться про послуги малих водоканалів, які не підпорядковуються НКРЕКП.

«Великі водоканали піднімають тарифи, подаючи заявки в НКРЕКП, а малі водоканали ухвалюють такі рішення на рівні виконкомів міськрад. Тому малі водоканали вже попіднімали тарифи», — пояснив він та додав, що це жодним чином не допомогло вирішенню питання щодо заборгованостей — більшість з них мають 20−25 тисяч абонентів.

«Для беззбитковості водоканал повинен мати хоча б 100 тисяч абонентів. Тому всі ці підняття тарифів наразі не вирішують ніяких проблем», — зазначив експерт.

Олег Попенко вважає, що у великих містах до кінця року тарифи не зростатимуть, особливо з урахуванням позиції вищого керівництва країни та уряду.

Нагадаємо, що в «Інфляційному звіті» Національного банку України (липень 2023 року) міститься прогноз, що тарифи на окремі комунальні послуги в Україні зростатимуть і під час війни, але значне підвищення очікується тільки у повоєнний період.

Фото Pixabay

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