Подорожчання води не буде: після критики Зеленського тариф залишили незмінним

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду.

Про це йдеться на позачерговому засіданні комісії.

Зокрема, голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента є достатньою підставою для того, щоб НКРЕКП скасувала своє рішення.

«Верховний Головнокомандувач висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення», — пояснив він.

У зв'язку з цим Ущаповський запропонував скасувати постанову від 29 червня 2023 року, його підтримали одноголосно. Він також доручив терміново підготувати необхідні матеріали для додаткових консультацій з урядом.

На сайті НКРЕКП додали, що починаються консультації з Кабінетом міністрів та іншими зацікавленими сторонами. Мета — напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

Нагадаємо, минулого тижня НКРЕКП встановила нові тарифи на воду для низки водоканалів. Очікувалося, що у середньому платіжки за воду зростуть на 60 гривень. «ФАКТИ» наводили розрахунки для кожного водоканалу.

Водночас позиція Національного регулятора зіткнулася з критикою. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав рішення неузгодженим, а президент Володимир Зеленський — «ганебним та непрофесійним». Він також доручив провести консультації для перегляду рішення щодо зростання тарифів.

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