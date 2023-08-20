У третю неділю серпня представникам багатьох знаків Зодіаку вдасться досягти значного прогресу завдяки завзятій праці та впевненості у собі, вважають астрологи.



А спостережливість дозволить відкрити у собі такі якості, про які раніше ви навіть не здогадувалися, пише Ukr.Media.



Овен

Не поспішайте — обережні та добре продумані дії цього дня дозволять досягти значно кращих результатів, ніж кроки, зроблені під впливом емоцій. У багатьох Овнів у цей день особливо сильною стає потреба у незалежності та свободі дій; представники знака відмовляються від будь-якої допомоги, відкидають будь-які поради, і саме тому можуть зробити помилки.

Сприятливий день для знайомств та початку стосунків: ви зустрічаєте незвичайних людей, у яких можна багато чого навчитися. Проте гідно оцінити їх вдасться не відразу.

Телець

День починається дуже добре, у першій його половині на вас чекає багато приємних сюрпризів. Буде можливість взяти участь у якійсь цікавій справі та показати себе з найкращого боку. Не виключені знайомства, які отримають романтичне продовження, якщо ви забажаєте цього та проявите ініціативу.

У другій половині дня у Тельців можуть виникнути фінансові проблеми, будуть потрібні більші витрати, ніж ви очікували. На цей час краще не планувати поїздок, оскільки вони заберуть багато сил та часу, складуться не так вдало, як хотілося б.

Близнюки

Буде багато справ та турбот, доведеться вирішувати проблеми, з якими не вдалося впоратися протягом робочого тижня. Ви нервуєте більше, ніж зазвичай — це заважає знаходити спільну мову з оточуючими, жити навіть з найближчими людьми. Якщо впоратися з емоціями все ж таки вдасться, стосунки незабаром налагодяться, всі непорозуміння та розбіжності будуть забуті.

Сприятливий день у Близнюків з погляду фінансів: можливі надходження, отримання матеріальної допомоги, цінні подарунки. Вдалими будуть покупки, навіть незаплановані.

Рак

Цей день краще використовувати для відпочинку, аніж для якихось важливих справ. Може бути важко зосередитися, навіть вирішення звичних завдань буде даватися складніше, ніж зазвичай. Існує небезпека втрати якихось потрібних речей, поломки складної техніки. Важлива інформація надходить із затримками, що змушує багатьох Раків нервувати.

Час, проведений на самоті, допомагає Ракам знову набути рівноваги, поповнити запас душевних сил. Намагайтеся мінімізувати спілкування з людьми, які часто критикують вас, дозволяють собі образливі жарти та зауваження.

Лев

Вдалий день для того, щоб вирішити якісь важливі особисті проблеми, поспілкуватися з людьми, яких ви давно хотіли залучити на свій бік, але не знаходили способу це зробити. Зараз Леви, по-перше, особливо привабливі, а по-друге, здатні відстоювати свою думку в будь-якій суперечці, зберігаючи спокій і при цьому знаходячи переконливі аргументи.

Навряд чи хтось захоче і зможе протистояти вам. Добре починати нові справи, зокрема дуже складні, що вимагають докладання серйозних зусиль. Труднощі анітрохи не лякають вас, ви зберігаєте впевненість у своїх силах і ентузіазм, навіть якщо домогтися мети вдається не відразу.

Діва

День обіцяє невеликі зміни на краще, вирішення проблем, які ніколи не здавалися вам особливо серйозними, але все ж таки створювали певні труднощі. Буде нагода розлучитися з якимись помилками, виправити раніше скоєні помилки, налагодити стосунки з людьми, з якими довго не вдавалося порозумітися.

Сприятливий день у Дів для поїздок, особливо розважальних — ви чудово проведете час, отримаєте масу позитивних емоцій. Імовірні приємні сюрпризи та подарунки, несподівані знаки уваги від представників протилежної статі.

Терези

Спокійний та приємний день. Навряд чи він буде особливо плідним: ви добре справляєтеся з поточними справами і звичними завданнями, а ось за щось принципово нове краще не братися. Добре починати навчання, причому бажано зосередитися на практичних дисциплінах.

Важливо прислухатися до інтуїції: її підказки можуть стосуватися не тільки найближчого, а й віддаленого майбутнього; дотримуючись їх, ви зможете значно полегшити собі життя. У багатьох Терезів буде шанс вирішити фінансові проблеми, вигідно вклавши гроші або уклавши угоди, які незабаром принесуть прибуток.

Скорпіон

День пройде непогано, якщо ви не підете на поводу у своїх забаганок і швидкоплинних бажань, проявите тактовність у відносинах з близькими і будете завбачливі. Не варто відкладати справи, навіть якщо вони не здаються особливо терміновими: взявшись за них зараз, ви зможете швидко досягти потрібного результату.

Будьте обережнішими з грошима, утримайтеся від незапланованих покупок. Ваше ділове чуття сьогодні не таке гостре, як завжди, так що самотужки вирішувати фінансові питання не варто. Добре у Скорпіонів складаються поїздки, якщо їх організацією ви займалися разом з іншими людьми.

Стрілець

Дуже плідний день у Стрільців, який чудово підходить для складних і важливих справ, а також зустрічей з людьми, здатними змінити ваше життя. Ви не тільки відчуваєте приплив енергії, але й можете направити її в мирне русло, швидко вирішити завдання, над якими інші давно ламають голову, і досягти успіху там, де це здавалося майже неможливим.

На оточуючих ви справляєте найсприятливіше враження — люди тягнуться до вас, сподіваючись отримати хоч частину тієї життєвої сили, яку ви маєте. Остерігайтеся тих, хто здатний зловжити вашою добротою; таких осіб легко впізнати за численними бажаннями та проханнями, в яких не можна відмовити.

Козоріг

Вдалий день. Він принесе приємні події, зустрічі, які вас порадують, а також натхнення, необхідне для того, щоб взятися за щось нове та цікаве. Ви мало турбуєтеся про те, чи знайдуть ваші ідеї якесь практичне втілення, але ви зустрічаєте людей, які готові допомогти реалізувати задумане.

Спільна діяльність може започаткувати і дружбу, і романтичні відносини. Козорогам легко порозумітися з оточуючими, причому не тільки з тими, хто близький вам по духу, а й з недавніми суперниками та недоброзичливцями.

Водолій

Варто прокинутися раніше: ранок обіцяє бути дуже вдалим, а ось про другу половину дня цього не скажеш. Намагайтеся завершити обговорення всіх важливих питань до обіду; якщо компромісу досягти не вдалося, далі розбіжності ставатимуть все серйознішими і справа може закінчитися сваркою.

Вечір — слушний час для активного відпочинку, відновлення сил. Краще не планувати на цей час відвідування світських заходів: вони не розважать, а втомлять вас. Багато Водоліїв до кінця дня стануть особливо уразливими і вразливими, будуть засмучуватися через дрібниці і в будь-якому зауваженні шукатимуть приховану критику на свою адресу.

Риби

У першій половині дня можливі труднощі та суперечки, у цей час будь-яке непорозуміння може здаватися серйозною, майже нерозв'язною проблемою. Однак справи не такі плачевні, як вам здається; потрібно лише трохи почекати, і ситуація помітно зміниться на краще. Можна розраховувати на допомогу старших родичів, давніх друзів та перевірених союзників.

Друга половина дня підносить Рибам приємні сюрпризи, зокрема фінансові. Можливі грошові надходження, цінні подарунки та повернення старих боргів. Вдалими будуть навіть незаплановані покупки.

Також варто нагадати, що за Східним календарем 20 серпня — день Металевого Пса і його брата-близнюка Королівського Песика.

Собака або Песик вважається справедливою, праведною і благородною істотою. Він вірить у справедливість і завжди прагне до правди. Його простий спосіб життя характеризується скромністю і простотою.

Королівський Песик цінує духовні цінності та реалізацію самого себе через внутрішню гармонію.

«Сьогодні ваша благородність і справедливість допоможуть вам підтримувати гармонію у відносинах та досягати взаєморозуміння. Сконцентруйтеся на тому, щоб бути терплячим і розуміючим під час спілкування з оточуючимм, і ваші стосунки стануть ще міцнішими та згуртованішими», — радять знавці Східної астрології.

Про характер Собаки або Песика яскраво говорять короткі відео з Мережі.

Нагадаємо, що минулого тижня багато хто з українців привітали відому астрологиню Анжелу Перл з днем народження, а вона поділилися з ними гороскопом на новий тиждень.

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