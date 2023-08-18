Третю п'ятницю серпня варто присвятити плануванню ділової активності, вважають астрологи.

Тим більше, що у представників багатьох знаків зодіаку сьогодні з'являться перспективи отримати вигідні пропозиції від партнерів та керівництва. Крім того, це вдалий день для втілення в реальність своїх найзаповітніших ідей та бажань, пише Ukr.Media.



Овен

Складний день. За що б ви не бралися, будьте готові до того, що для досягнення будь-якого результату, навіть незначного, доведеться докласти неабияких зусиль, витратити більше часу, ніж зазвичай. Ви схильні потурати своїм капризам, йти на поводу в емоцій; ні до чого хорошого це не призведе.

Овнам варто прислухатися до порад старших родичів і досвідчених знайомих: слідуючи підказкам, ви уникнете помилок і швидше досягнете поставленої мети. У скрутні моменти не соромтеся звертатися за допомогою до друзів.

Телець

Слушний день для незвичайних занять та творчих справ; до вирішення будь-якої проблеми ви здатні підійти з несподіваного боку. Стереотипи не владні над вами, традиції, що склалися, не є непереборною перешкодою; ви робите те, що вважаєте за потрібне, і досягаєте успіхів, які не можуть не викликати поваги.

Корисним і приємним у Тельців буде ділове спілкування (воно, до речі, може набути і неформального характеру, якщо ви цього захочете). Ви почуєте чимало компліментів та й самі скажете оточенню багато приємного. Вечір обіцяє незабутні романтичні побачення.

Близнюки

День не позбавлений труднощів. Потрібно налаштуватися на діловий лад і проявити наполегливість, щоб їх подолати. Можливо нелегко самостійно розібратися в ситуації, що склалася; поговоріть із людьми, яким довіряєте, їхні поради будуть корисні. Вам буде важче зосередитись, ніж зазвичай; великий ризик щось забути, випустити з уваги. Будьте особливо уважні під час роботи з будь-якими документами.

Якщо у Близнюків є можливість присвятити цей день відпочинку, приємному спілкуванню та цікавим необтяжливим справам, варто вчинити саме так. Добре складуться поїздки, зокрема незаплановані.

Рак

Сприятливий день, що дозволяє вирішити багато проблем, у тому числі серйозні. Головне — не намагатися діяти наодинці, а звернутися за допомогою до друзів, союзників, надійних ділових партнерів, людей, які розділяють ваші інтереси. Можна розпочинати нові справи, але варто мати на увазі, що від вас буде потрібно чимало зусиль для досягнення потрібних результатів.

Ви привабливі, доброзичливі, намагаєтеся допомогти оточуючим; хтось може спробувати користуватися вашою добротою. Бажання Раків уникнути конфліктів та суперечок похвальне, але при цьому важливо не забувати про свої інтереси.

Лев

Будьте уважні. День може скластися дуже вдало, якщо вам вдасться уникнути необачних вчинків, необдуманих кроків. Потрібна розбірливість у діловому спілкуванні. Багато Левів самі створюють собі проблеми, довіряючи людям, які цього не заслуговують. Не бажано пов'язувати себе професійними та фінансовими зобов'язаннями.

Сприятливий день для спілкування з близькими, буде можливість порадувати членів сім'ї, зробити приємні сюрпризи тим, хто вам дорогий. Вечір обіцяє романтичні сюрпризи.

Діва

День буде складним; ймовірність різноманітних неприємностей дуже велика. Ви шукаєте можливість щось змінити у своєму житті, але доводиться чекати, оскільки за нинішніх обставин це неможливо. Вимушена бездіяльність пригнічує багатьох Дів, робить їх дратівливими, незговірливими.

Намагайтеся не ризикувати, не використовувати сумнівних методів для досягнення мети, якщо в цьому немає потреби. Другу половину дня бажано присвятити відпочинку якимсь невтомним, але цікавим справам.

Терези

Дуже плідний день, можна досягти відмінних результатів у різних справах. У вас багато енергії, ви не відчуєте втоми, навіть якщо доведеться працювати понаднормово. Деякі Терези протягом дня будуть змушені раз у раз перемикатися з одного завдання на інше, але навіть у таких умовах не припустяться помилок і належним чином доведуть все почате до кінця.

День підходить для того, щоб навчитися чогось нового і відразу застосувати отримані знання та навички на практиці. Добре проходять будь-які зустрічі, ви з усіма знаходите спільну мову, і тут ваша чарівність відіграє не останню роль.

Скорпіон

Використовуйте ефективно першу половину дня, саме в цей час вам буде простіше досягти потрібних результатів, вирішити поточні проблеми, а також взятися за якусь нову справу, яка потребує участі інших людей. Обговорення будь-яких питань, що стосуються співробітництва, розподілу обов'язків та прибутку, краще закінчити до обіду.

У другій половині дня з'являється потреба у самоті, спокійному відпочинку. Якщо такої можливості немає, багато Скорпіонів стають дратівливими, сваряться з тими, з ким раніше дуже намагалися зберегти добрі стосунки.

Стрілець

Непростий день, дуже насичений та важливий. Не поспішайте: ситуація склалася неоднозначна, і для того, щоб розібратися в ній, потрібен час. Деяким Стрільцям буде простіше прийняти правильне рішення, якщо вони відверто поговорять із близькими, попросять їхньої поради та підтримки, поділяться своїми сумнівами.

Обережність та увага до деталей дуже важливі, але також важливе й інше: не упускати свій шанс, не чіплятися за дрібниці, використовувати сприятливі обставини для досягнення цілей. Це стосується і роботи, і особистих стосунків.

Козоріг

Не поспішайте. Події першої половини дня можуть бути досить неприємними, але незабаром ситуація зміниться на краще. Ваше завдання — не здатися раніше, не відступити перед першою ж перешкодою. Наполегливість та твердість намірів приведуть вас до мети. У другій половині дня вдасться вирішити важливі робочі питання, заручитися підтримкою людей, від яких багато що залежить.

День добре підходить Козорогам для спілкування: ви легко знаходите спільну мову з оточенням, досягаєте порозуміння навіть із тими, з ким раніше не ладнали. Можливі приємні новини щодо когось із близьких.

Водолій

Напружений складний день. Хочеться швидко досягти поставлених цілей, а доводиться працювати не покладаючи рук, боротися за кожну дрібницю. Є небезпека стати жертвою чужих маніпуляцій та інтриг; деякі Водолії будуть змушені зробити вчинки, про які пізніше пошкодують.

Варто бути обережнішими з грошима. Ви налаштовані дещо легковажно, і це може призвести до фінансових втрат. Важлива перебірливість у спілкуванні. Намагайтеся більше часу проводити з людьми життєрадісними та діяльними, їхній настрій передасться вам. А ось надто тісне спілкування з ледарями та песимістами не приведе ні до чого доброго.

Риби

Легких перемог чекати не доводиться: для досягнення будь-якої мети потрібно буде попрацювати. Деякі Риби будуть змушені більшу частину дня присвятити якимось нудним, неприємним та виснажливим справам. Можливі несподівані поїздки, через які доведеться змінити плани, відкласти захід, на який ви довго чекали.

Багато Риб більше, ніж зазвичай, схильні йти на ризик, і часто зазнають невдачі, тому що не можуть правильно оцінити свої можливості. Варто прислухатися до порад старших родичів — це допоможе уникнути прикрих помилок та непорозумінь.

Також варто нагадати, що за Східним календарем, 18 серпня — день Земляної Мавпи або Мавпи-Чомучки.



Мавпа — дуже інтелігентне створіння, яке цікавиться багатьма речами і постійно ставить питання «А чому?» Вона славиться глибоким розумом та вишуканим смаком. Особливо виділяється її вміння в ділових справах, зокрема веденні переговорів та умінні торгувати.

Завдяки своєму характеру Мавпа може обирати будь-який вид діяльності і в ньому відчувати успіх.

Пріоритетом для неї є справи, позбавлені нудьги, а також забезпечення зацікавленості оточення у спільному проведенні часу.

«Сьогодні важливо не піддаватися впливу нав'язливих продавців і не купувати непотрібні речі. Якщо виникне така ситуація, краще передати непотрібну річ людині, яка дійсно потребує її. В особистих стосунках настав час забути про ілюзії і приділити увагу реальним діям свого партнера, замість сліпої довіри словам», — радять знавці Східної астрології.

Добре зрозуміти характер Мавпи-Чомучки допоможуть веселий ролик з мережі

та мультик

Раніше «ФАКТИ» писали, кому може повезти з фінансами в останні дні тижня, який закінчується 20 серпня.

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