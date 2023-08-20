«Волт Дісней перевернувся б у труні»: ремейк легендарної «Білосніжки» різко розкритикували

Студія Walt Disney оголосила про те, що у березні 2024 року в прокат вийде ремейк легендарного повнометражного мультфільму «Білосніжка та сім гномів». Слідуючи стратегії компанії, це буде ігровий фільм зі справжніми акторами, в основі якого лежить класика світової мультиплікації (хоча студія й обіцяла переглянути підхід до гномів після критики зірки серіалу «Гра престолів»). За таким принципом студія вже зробила успішні ремейки диснеївських мультфільмів «Красуня та чудовисько», «101 далматинець», «Аладдін», «Дамбо» та багато інших.

Повідомляється також, що роль Білосніжки грає 22-річна Рейчел Зеглер, яка стала зіркою завдяки ремейку мюзиклу «Вестсайдська історія». За цю роботу дебютантка здобула премію «Золотий глобус».

Роль Білосніжки грає 22-річна Рейчел Зеглер

Злу Королеву грає Галь Гадот («Диво-жінка» та безліч інших блокбастерів).

Також відомо, що творці нового фільму внесли в класичну казку низку змін і навіть запровадили нового персонажа на ім'я Джонатан, який відіграє помітну роль у подіях.

І це, як виявилося, зачепило багатьох за живе. Думку незадоволених досить різко висловив у розмові з журналістами Девід Хейл Хенд, син головного режисера оригінальної «Білосніжки та семи гномів» Девіда Додда Хенда. Він висловився категорично проти ремейку.

«Я маю на увазі, що це зовсім інша концепція, і я зовсім з нею не згоден. І я знаю, що мій батько та Волт Дісней теж би з нею не погодилися. Немає жодної поваги до того, що вони зробили. Я думаю, що Волт і мій батько перевернулися б у своїх трунах, якби дізналися, що зробили з їхньою «Білосніжкою», — заявив Хенд.

Він додав, що студії замість того, щоб переробляти старі історії, потрібно створювати нові, оригінальні.

«Не слід брати класику та переписувати її за своїм образом та подобою. Виберіть щось інше… створіть нових персонажів, якщо хочете, але не руйнуйте і не намагайтеся знищити щось класичне та прекрасне», — обурився Хенд.

Нагадаємо, «Білосніжка та сім гномів» увійшла в історію як перший повнометражний анімаційний фільм Волта Діснея. Тому вона посідає особливе місце у серцях шанувальників творчості знаменитого американця.

Тим часом фільм «Барбі» продовжує бити касові рекорди і вже став найприбутковішою картиною в історії, знятою жінкою-режисером.

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