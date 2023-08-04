«Барбі» продовжує бити касові рекорди: найприбутковіший фільм в історії, знятий жінкою-режисером

«Барбіманія» продовжує свою тріумфальну ходу світом. За підсумками останнього вікенду липня фільм Грети Гервіг побив черговий рекорд з касових зборів. «Барбі» вже заробила у світовому прокаті 850 мільйонів доларів, що зробило картину найкомерційніше успішним фільмом в історії, створеним жінкою-режисером.

Колишній рекорд належав блокбастеру «Диво-жінка». 2017 року фільм Петті Дженкінс зібрав 822,9 мільйона доларів.

До речі, Галь Гадот, виконавиця головної ролі у цьому кінокоміксі, днями заявила в інтерв'ю, що з нею ведуть переговори про зйомки у третій частині. Нагадаємо, «Диво-жінка 1984» (друга частина) вийшла у 2020 році, але в прокаті провалилася, зібравши всього 166 мільйонів доларів, навіть не зумівши окупити витрати на зйомки, які оцінюються у 200 мільйонів доларів.

Що стосується «Барбі», то вже мало хто сумнівається у здатності картини подолати позначку 1 мільярд доларів. І це може статися вже за підсумками першого вікенду серпня. Фільм Грети Гервіг із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях за темпами касових зборів впевнено випереджає такі фільми, як «Топ Ган: Меверік» із Томом Крузом та «Брати Супер Маріо в кіно».

При всьому комерційному тріумфі прокат «Барбі» не обійшовся без скандалів та критики. Днями компанії Warner Bros довелося просити вибачення за серію «безтактних» повідомлень у соціальних мережах. Її рекламний відділ, просуваючи одночасно картини «Барбі» та «Оппенгеймер» (нагадаємо, картину розкритикували глядачі через історичні неточності), розмістив в інтернеті саморобний плакат одного з фанатів із X (колишній Twitter). На ньому були зображені лялька Барбі та атомні бомби. Підпис говорив: «Це літо буде незабутнім».

У Японії таку рекламу визнали щонайменше невдалою. Студія опублікувала заяву з вибаченнями за пости, які відтоді були вилучені.

«Warner Bros шкодує про свою нещодавню нетактовну участь у соціальних мережах. Студія просить вибачення», — йдеться у заяві кінокомпанії.

Ряд консервативних коментаторів негативно відгукуються про «Барбі», звинувачуючи Грету Гервіг у тому, що вона зняла «античоловічий» фільм і занадто захопилася фемінізмом. Найлютіше про це кричить американський блогер Бен Шапіро. Свій черговий відеоблог у YouTube він почав із того, що заходився плавити ляльки Барбі на вогні.

Тим часом по всьому світу поширюється справжня «Барбі-лихоманка»: дівчата та молоді жінки, зокрема знаменитості, одягаються так, як героїня фільму.

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