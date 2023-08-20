Місію провалено: росіяни вперше відправили космостанцію на Місяць, але вона розбилася

Як відомо, у космічній галузі за часів СРСР працювало багато українців. Саме вони були на передовій у «космічних перегонах» із США.

Зараз росія, яка розпіарила свою автоматичну міжпланетну станцію «Луна-25», показала, що не здатна на освоєння космічного простору. Перша в історії російська місія на Місяць з тріском провалилася.

Про це повідомили ЗМІ країни-агресора з посиланням на «росмосос».



Так, «роскосмос» 20 серпня заявив, що станція «Луна-25» перейшла на нерозрахункову орбіту і зіштовхнулася з Місяцем. Таким чином місія припинила своє існування.

А напередодні ввечері, 19 серпня, там заявили, що під час переходу станції «Луна-25» на передпосадкову орбіту сталася позаштатна ситуація, яка «не дозволила виконати маневр з заданими параметрами».

Російські ЗМІ припускали, що, ймовірно, космічний апарат розбився. Сьогодні це офіційно підтвердили.

При цьому журналісти сором'язливо замовчують, що автоматична станція «Луна-25» — це перша в сучасній історії росії місячна місія. Попередня станція «Луна-24», яку розробляли українські вчені, була запущена у 1976 році.

Запуск ракети-носія «Союз-2.1б» відбувся 11 серпня з російського космодрому «Східний». Російська місія повинна була приземлитися у районі у південній полярній області Місяця, де виявлено ознаки водяного льоду.

Нагадаємо, у липні Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 на Місяць. У разі успіху космічної операції корабель сяде на планеті 23 або 24 серпня. Як відомо, Україна теж готувалася до першої місії на Місяць. Вона повинна була відбутися у 2022 році, проте через російське вторгнення цього не сталося.

Разом з тим, NASA відтермінувало висадку астронавтів на Місяць. Старт корабля «Артеміда 2» заплановано на кінець 2024 або початок 2025 року.

168

Читайте нас у Facebook та Instagram