Фантастична четвірка: названо членів екіпажу, який полетить на Місяць

Американське космічне агентство НАСА оголосило склад експедиції, яка вирушить до Місяця. Це буде перший пілотований політ до супутника Землі після 50-річної перерви. Останній космічний політ людини на Місяць здійснив американський корабель «Аполлон-17» у грудні 1972 року. Першу висадку здійснили американці 1969 року. Її здійснив екіпаж корабля «Аполлон-11».

Майбутня місія отримала кодову назву «Артеміда 2» (Artemis II). Її має здійснити космічний корабель «Оріон».

Минулого року НАСА випробувало ракету-носій наступного покоління Space Launch System і капсулу для екіпажу. Саме ця капсула і називається тепер «Оріоном».

Місія «Артеміда 1» була тестовою. У капсулі не було астронавтів. Під час виконання другої «Артеміди» астронавти здійснять політ до Місяця і назад. Він має тривати близько 10 діб. Висадка на поверхню Місяця не планується. Її здійснять, якщо все пройде успішно, члени експедиції «Артеміда 3». Вона вирушить у космос не раніше, ніж через рік після повернення другої «Артеміди».

Пояснюється це тим, що у НАСА поки що немає системи, яка здатна доставити астронавтів безпосередньо на поверхню Місяця. Її розробляє приватна компанія Ілона Маска SpaceX. Льотні випробування мають розпочатися нинішньої весни.

Членів місії «Артеміда 2» представили журналістам на пресконференції в Г'юстоні.

Ріду Вайзману 47 років. Це пілот ВМС США, який деякий час очолював відділ астронавтів НАСА. У його послужному списку політ на Міжнародну космічну станцію 2015 року.

46-річний Віктор Гловер — льотчик-випробувач ВМС США. Він приєднався до НАСА у 2013 році. Свій перший космічний політ Гловер здійснив 2020 року. Це перший афроамериканець, який провів на орбіті пів року.

Крістіні Кох 44 роки. Вона інженер-електрик. Кох належить рекорд тривалості безперервного перебування жінки в космосі — 328 днів. Разом з астронавткою НАСА Джессікою Меїр брала участь у першому повністю жіночому виході у відкритий космос у жовтні 2019 року.

Четвертий член екіпажу — 47-річний громадянин Канади Джеремі Гансен. Служив льотчиком-винищувачем у Королівських ВПС Канади. Це буде його перший політ у космос.

Старт «Артеміди 2» заплановано на кінець 2024 або початок 2025 року.

Нагадаємо, що корабель Маска доставив на Землю астронавтів, які пів року провели в космосі.

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