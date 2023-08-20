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Події

Окупанти завдали цинічного удару з танку по житловому будинку на Херсонщині: загинула жінка

18:19 20 серпня 2023
танк

Російські варвари майже щодня обстрілюють Херсон та звільнені райони Херсонщини.

Сьогодні окупанти прицільно вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Внаслідок удару загинула жінка.

Про це розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

«Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям», — пише Прокудін.

Крім того, ще одна 45-річна жінка отримала множинні уламкові поранення. Постраждалу госпіталізували, наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, після деокупації нашими воїнами правого берега Дніпра в Херсонської області російські терористи щоденно обстрілюють цей регіон. Для ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію. Зокрема, вчора, 19 серпня ворог, за інформацією Херсонської ОВА, здійснив 77 обстрілів по території регіону. Загалом терористи випустили 422 снаряди, у тому ж числі 14 — по Херсону. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, ще один отримав поранення.

Тиждень тому окупанти двічі обстріляли собор у центрі Херсона. Багато людей отримали поранення.

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