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Україна погрожує не пустити хасидів в Умань цього року: у чому причина

11:33 21 серпня 2023
Умань

Минулого року святкування Рош-га-Шана в Умані проходило в умовах посилених заходів безпеки — росіяни запускали по місту дрони-камікадзе. Цього року до проблем безпеки додалися й дипломатичні.

Так, посольство України в Державі Ізраїль попередило, що якщо депортація українців не припиниться, в'їзд ізраїльтян до Умані буде заборонено і що дія угоди про безвіз може бути припинена.

«Повідомлення було передано у нещодавньому зверненні президента Зеленського до нації та у словах посла України в Ізраїлі. Посол закликає Нетаньяху переглянути політику в'їзду щодо українців та втрутитися у це питання», — зазначають у посольстві.

За словами українського посла Євгена Корнійчука, слова президента були адресовані Ізраїлю: «Уряд України не терпітиме приниження своїх громадян під час в'їзду до Ізраїлю. Ми припинимо наші двосторонні безвізові угоди, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант знаходиться на столі нашого уряду. Немислимо, що нам доведеться докласти всіх зусиль, щоб прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з великим ризиком для безпеки та з величезними логістичними зусиллями, коли, з іншого боку, ізраїльський уряд так чинить з нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю в рамках договору між двома країнами. Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, в тому числі й до Умані, я вважаю, що прем'єр-міністр Нетаньяху має особисто втрутитися у пошук вирішення проблеми».

Нагадаємо, що нещодавно ізраїльське Міністерство соцзабезпечення заявило про припинення надання біженцям з України безкоштовної медичної допомоги, також скасовано медичну страховку для громадян України віком від 60 років.

Фото зі сторінки посольства України в Ізраїлі

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