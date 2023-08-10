Ізраїль припинив надавати безкоштовну медичну допомогу українським біженцям

Міністерство соціального забезпечення Ізраїлю, де встановлено меморіал у пам'ять екс-футболіста «Динамо», вбитого росіянами, заявило, що біженці з України більше не отримуватимуть безоплатну медичну допомогу в лікарнях країни. Крім того, скасовано медичну страховку для громадян України, старших за 60 років.

Ця неприємна новина стосується приблизно 15 тисяч українських громадян, які вирішили шукати притулку в Ізраїлі після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Міністерство соцзабезпечення Ізраїлю пояснило, що рішення ухвалено у зв'язку з припиненням фінансування будь-якого медичного обслуговування для українців, у яких немає ізраїльського громадянства.

За перші півтора року війни в Україні Міністерство фінансів Ізраїлю виділило на ці цілі близько 100 мільйонів шекелів (27 млн доларів). Приблизно 80% від цієї суми було витрачено на медичне обслуговування і медичну страховку для біженців, старших за 60 років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що понад 100 тисяч українців можуть видворити з Великої Британії.

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