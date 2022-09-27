Російські військові запускали іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» по Умані, де євреї-хасиди відзначають свято Рош ха-Шана.

Про це повідомляє «Бабель», посилаючися на джерела у спецслужбах. Співрозмовник видання зазначає, що це робилося цілеспрямовано, аби поцілити у релігійні об'єкти з великим скупченням людей.

Зазначається, що останніми днями на півдні України ЗСУ збили понад десять баражуючих боєприпасів, частину з яких запустили з Криму та скерували на Умань.

«Заплановані терористичні акти саме проти громадян Ізраїлю — це одна з умов передачі Іраном дронів росії. Це не перший приклад співробітництва двох терористичних країн», — припустили в спецслужбах.

Нагадаємо, що застосування ворогом дронів-камікадзе та засобів протидії цьому, обговоювалося й на засіданні Ставки Верховного Голокомандувача. Деякі ЗМІ повідомляли, що Україна отримує ізраїльські системи перехоплення іранських баражуючих боєприпасів.

Тим часом ЗСУ завдали удару по селищу Чулаківка на Херсонщині, неподалік Кінбурнської коси, де ворог облаштував центр управління та підготовки операторів іранських дронів. Повідомлялося, що було ліквідовано близько 20 іранських інструкторів та до 40 російських військових.

Фото з Вікіпедії

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