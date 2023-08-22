Подбайте про себе самі: що обов’язково потрібно зробити українцям, щоб не втратити стаж і пенсію

В Україні діють електронні трудові книжки, що дозволяє вдосконалити облік трудової діяльності, зменшити паперовий документообіг. Працівники у будь-який час можуть перевірити свій страховий стаж, а в майбутньому — це дозволить автоматично вийти на пенсію без візиту до Пенсійного фонду.

Про це розповіли в Інспекції Держпраці.

Річ у тому, що роботодавець зобов’язаний надавати відомості про трудову діяльність найманих працівників в електронному форматі, робити записи про прийняття на роботу, переведення або звільнення, строкову військову службу, інші події.

Працівники та роботодавці мають п’ять років для оцифрування трудових книжок.

Після перевірки даних Пенсійним фондом України та внесення відповідних даних до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування формується кінцевий варіант електронної трудової книжки. З цього моменту паперова версія зберігається у працівника, за бажанням працівника може вестись паралельно з електронною версією.

Знайти електронну трудову книжку можна у власному кабінеті порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Відомості про трудову діяльність можуть вносити як працівник, так і роботодавець.

Для внесення даних до електронної трудової книжки потрібно мати кольорові скановані копії всіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та документів, які містять записи з оригіналів трудової чи документів, що підтверджують стаж.

Електронна трудова книжка містить дані щодо основного місця роботи, починаючи з 2004 року, це пов’язано з ухваленням Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який запровадив поняття «страховий стаж».

У разі початку трудової діяльності раніше 2004 року необхідно додати інформацію про це особисто з наданням сканованих копій документів, записів у трудовій книжці та інших документів.

Крім цього, до електронної трудової книжки необхідно додати всі документи, які впливають на розрахунок стажу, зокрема це документи про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини (для жінок), військовий квиток та інші документи.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно народні депутати порушили питання щодо підвищення мінімальних пенсій українців до прожиткового мінімуму та необхідності змінити підхід до нарахування пенсій.

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