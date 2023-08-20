В Раді пропонують підвищити пенсії до прожиткового мінімума: про які суми йдеться

Попри війну та непростий економічний стан в країні, влада не припиняє виконувати соціальні зобов’язання перед населенням, в тому числі й в частині підвищення пенсій. Зокрема, на наступний рік заплановано підвищення на 16%.

Про це розповів народний депутат від політичної партії «Слуга народу» Олександр Качура, йдеться на сайті Верховної Ради.

«Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, триває війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава повинна знаходити можливість виконувати свої зобов’язання перед людьми та підтримувати на рівні, передбаченому законом. У цьому питанні мають об’єднатися опозиція та влада», — зазначив нардеп.

На думку народного обранця, в Україні необхідно змінювати підхід до нарахування пенсій. Він наголосив, що виплати для пенсіонерів мають відповідати реальному прожитковому мінімуму 9435 грн.

«Зрештою, треба взагалі переглянути процес формування прожиткового мінімуму, бо при прожитковому мінімумі 9435 грн, пенсія не відповідає реальним потребам. Проте держава виконує ті зобов’язання, які є зараз», — сказав політик, додавши, що в державі має продовжуватися робота над впровадженням накопичувальних пенсій.

Разом з тим, який механізм підвищення пенсій пропонує народний обранець, з повідомлення не зовсім зрозуміло.

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