Щоб стаж не зник: у ПФУ розповіли, як самостійно оцифрувати трудову книжку (відеоінструкція)

В Україні під час війни стала актуальною проблема збереження документів. Одним із способів цього є оцифрування. У ГУ ПФУ у Донецькій області розповіли про те, як оцифрувати трудову книжку.

Як нагадують у, для цього потрібно зробити кілька кроків:

1. Увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

2. У розділі «Комунікації з ПФУ» обрати пункт «Відомості про трудові відносини».

3. Перевірити відомості та надати згоду на передачу та оброблення персональних даних.

4. Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка «Додати файл»).

Є також кілька вимог до копій, яких варто притримуватися:

1. Зображення має бути кольоровим, чітким та містити всі реквізити документа.

2. Сторінки потрібно вантажити в хронологічному порядку.

3. Формат сканованих копій має бути jpg чи pdf.

4. Розмір файлу не повинен перевищувати 1 Мб.

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