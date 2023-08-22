«Тотальна» мобілізація всіх чоловіків: експерти пояснили, чи є в ній зараз потреба

Останнім часом у ЗМІ з'являються матеріали про те, що в Україні мають мобілізувати 3 мільйони чоловіків заради швидшої перемоги. Український Генштаб назвав цифру десять тисяч осіб щомісяця, щоб втримувати чисельність Сил оборони на теперішньому рівні.

Про необхідність мільйонів мобілізованих для ЗСУ та «тотальну мобілізацію» першим повідомило німецьке видання Welt (з посиланням на історика Едварда Луттвака).

Втім, ідея «тотальної мобілізації» навряд чи має сенс на існування, вважають військові експерти, передає ТСН.



«В лютому 2014 року росія розпочала гібридну війну проти України. Інформаційна агресія в цій війні є дуже потужною. ІПСОшні історії постійно трапляються, їх генерують відповідні організації військового характеру з території російської федерації. Мета — максимально створити хаос, посіяти панічні настрої в українському суспільстві. Історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків — з тих самих джерел. Завдання — налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні. Але зараз передумов для цього немає. Сумарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання», — вважає колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Зараз до війська призивають тих військових, які потрібні.

«Те, що мобілізація триває постійно на рівні визначених показників — це очевидно. Призиваються ті, хто потрібні, проходять навчання, після чого відправляються до бойових частин і підрозділів. Це плановий процес. Воєнний стан в Україні продовжено, це означає, що мобілізаційні процеси триватимуть», — додає експерт.

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомив, що «критичної ситуації у ЗСУ з ресурсом немає. Потреба є, але критичної ситуації немає».

Водночас Олександр Коваленко зауважив, що за версіями деяких західних ЗМІ, в Україні провалився контрнаступ і є апокаліптичні сценарії, що насправді не відповідає дійсності.

Водночас варто пам'ятати, що, за словами Владислава Селезньова, у нього, як військового експерта, немає впевненості в тому, що фронтовики, які обіймуть посади обласних військкомів (останніх президент нещодавно наказав звільнити), зможуть стабілізувати ситуацію, яка зараз є з мобілізацією.

«Пішла хвиля заміни обласних військкомів. А районні, а в містах? А голови та члени ВЛК? Я думаю, що і там треба дивитися дуже ретельно, бо працює система щодо „відмазування“ тих, хто має гроші й бажання відкуповуватися», — каже Селезньов.

До цього він додає, що ЗСУ досі не мають доступу до багатьох державних реєстрів, за допомогою яких можна було б створити єдиний реєстр, за яким вести ретельний електронний облік військовозобов’язаних. За словами Селезньова, певні держоргани не діляться з військовими відповідними базами даних.

Нагадаємо, в Україні пропонують розширити перелік осіб, які можуть вручати повістки призовникам та військовозобов’язаним. Адвокат Роман Сімутін прокоментував нововведення.

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