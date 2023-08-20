Нові правила вручення повісток: адвокат пояснив, до яких «дивних» наслідків вони призведуть

В Україні пропонують внести нові зміни до законодавства про мобілізацію. Зокрема, у Верховній Раді з цього питання зареєстрували законопроєкт № 9566.

Нардепи пропонують розширити перелік осіб, які можуть вручати повістки призовникам та військовозобов’язаним.

Адвокат Роман Сімутін розповів про наслідки, до яких приведе нововведення.

Він зазначає, що зазначені зміни планується внести до частини 12 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Попри те, що подібні інновації вже закріплені в постанові Кабміну № 1487 від 30 грудня 2022 року, вони «де-факто мертві і не виконуються».

«Цікава суть та наслідки прийняття такого закону. Перша мета зрозуміла — збити частково негатив з ТЦК та перевести на іншу категорію громадян. Друга полягає ось у чому: постанови та штрафи, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах здебільшого з причин недоведеності вручення повістки. В якості доказів використовуються пояснення самих працівників ТЦК та їхні рапорти, що взагалі ставить під сумнів їх неупередженість», — пояснює Сімутін.

Також за його словами, за «правильного» підходу і двірники, і представники ЖЕКів, і управителі ОСББ, будуть неупередженими свідками для суддів. Тож постанов можна буде винести ще більше.

«Цікавий момент — хочуть уповноважити на вручення повісток власників будинків. Це я сам собі маю вручити повістку і своїм родичам? Відповідно до рішення Конституційного суду 2004 року мешканці багатоквартирних будинків є співвласниками, фактично власниками. Їхня частка не вимірюється лише квартирою, а й площами загального користування», — додав він.

Нагадаємо, автором ініціативи є нардеп від фракції «Слуга народа» Георгій Мазурашу. В разі ухвалення документа, повістки військовозобов'язаним зможуть вручати консьєржі, двірники, інші працівники ЖЕО, ОСББ та інших організацій, які обслуговують будинки.

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