В Україні, де триває загальна мобілізація, треба щонайменше десять тисяч осіб щомісяця призивати на військову службу для того, щоб просто втримувати чисельність Сил оборони на існуючому рівні. Про це повідомило Ukrainian Military Pages джерело у Генеральному штабі ЗС України.

«Лише для того, що компенсувати втрати вбитими та пораненими, а також замінити військових, які звільняються зі служби за станом здоров'я, віком та сімейними обставинами щомісяця необхідно призивати до лав Сил оборони близько 10 тисяч осіб. Це без урахування створення нових частин чи підготовки резервів», — повідомило джерело.

Зазначимо, що загальна чисельність Сил оборони України перевищує мільйон осіб, з них у Збройних Силах України — близько 800 тисяч осіб.

На брифінгу 18 серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російська федерація щомісяця призиває на військову службу близько 20 тисяч осіб.

Як писали «ФАКТИ», раніше Держдума ухвалила в третьому читанні закон, згідно з яким граничний вік призову на строкову службу в армію підвищується до 30 років, а нижня планка залишається незмінною — 18 років. Ці межі почнуть діяти вже з 1 січня 2024 року, тобто поширюватимуться на наступний весняний призов.

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