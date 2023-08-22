СБУ затримала на Сумщині інформаторку, яка «зливала» окупантам дані для прориву російських ДРГ через кордон

Служба безпеки України затримала чергову прихильницю «руського міра», яка «зливала» ворогу інформацію про місця базування Сил оборони у прикордонних з рф районах Сумщини.

Особливо ворога цікавила дислокація підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби, які забезпечують захист обласного центру і державного кордону на північно-східних рубежах України.

Розвіддані потрібні були загарбникам для здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників та можливої підготовки «прориву» російських ДРГ на територію регіону.

Однак, усі ці «плани» окупантів було зірвано співробітниками СБУ, які своєчасно викрили ворожу інформаторку, задокументували її злочинні дії та затримали.

Зловмисницею виявилась проросійськи налаштована мешканка Сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених «Однокласниках».

Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників спецслужб рф, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці.

У разі успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці «безперешкодне» оформлення російського громадянства з «перспективою» подальшого виїзду до рф.

Для збору розвідінформації вона об’їжджала місцевість на громадському транспорті й приховано спостерігала за українськими об’єктами.

Також вона «втемну» використовувала своїх знайомих, в яких під надуманими приводами розпитувала «новини» про бійців Сил оборони у прикордонних районах.

Отримані відомості ворожа інформаторка передавала рашистам з детальним описом через месенджер.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зрадниці загрожує до 8 років тюрми.

У спецслужбі не називають прізвище зрадниці, але журналіст Андрій Цаплієнко пише, що затримана Людмила Кисляк — етнічна росіянка. Майже вона 40 років прожила в Україні.

Через антиукраїнські публікації у соцмережах її помітили рашисти. Отримала пропозицію збирати інформацію про прикордонників на Сумщини. Готувалась отримати російський паспорт.

Раніше у Харкові кіберфахівці СБУ викрили та затримали двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.

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