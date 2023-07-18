«Крот» на передовій: військовослужбовиця ЗСУ «зливала» ворогові дані про українські дрони прямо з лінії фронту

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала зрадницю, яка «зливала» інформацію про українські безпілотники на Херсонщині. Про це повідомили у відомстві.

«Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру) під час спецоперації на Херсонщині. Фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні і виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони. Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області. Також агентка гру намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ. Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли „евакуювати“ її до рф і видати російський паспорт», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об’єкти. За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником гру з позивним «Дімка».

«У поле зоре російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі „Вконтакте“. У подальшому зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів. Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф», — повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Як писали «ФАКТИ», раніше СБУ затримала у Львові ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ. Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ.

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