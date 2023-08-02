Наводили удари ворога по Харкову: СБУ затримала «на гарячому» двох коригувальників

Майже щодня СБУ затримує російських агентів, які збирають дані про підрозділи Сил оборони або коригують вогонь ворога по українських містах.

Так, у Харкові кіберфахівці СБУ викрили та затримали двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.



Як повідомили у спецслужбі, коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру.

Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Надалі фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з рф.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зрадникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями у Запорізькій області СБУ затримала викладача інформатики, який коригував ракетні удари ворога по місту.

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