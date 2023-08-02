Наводили удари ворога по Харкову: СБУ затримала «на гарячому» двох коригувальників
Майже щодня СБУ затримує російських агентів, які збирають дані про підрозділи Сил оборони або коригують вогонь ворога по українських містах.
Так, у Харкові кіберфахівці СБУ викрили та затримали двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари рашистів.
Як повідомили у спецслужбі, коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру.
Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.
Надалі фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з рф.
Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Зрадникам загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, днями у Запорізькій області СБУ затримала викладача інформатики, який коригував ракетні удари ворога по місту.