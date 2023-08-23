Рука зламана, обличчя розбите: відома українська телеведуча невдало покаталася на велосипеді (відео)

Ведуча шоу «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс, яка раніше розповіла про те, якими були перші дні та місяці війни для її сім'ї, отримала серйозну травму — у неї зламана рука та розбите обличчя.

Про це вона розповіла в ефірі «1+1», пояснивши, що каталася на велосипеді і надто натиснула на переднє гальмо, коли швидко їхала з гірки. Неля, перелетівши через кермо, впала на асфальт. У лікарні, куди вона одразу звернулася, їй наклали гіпс.

Вона поскаржилася на те, що не дослухалася до порад чоловіка і каталася без шолома. Телеведучій хотілося «красиво кататися», проте наразі вона з ходить з розбитими губою та носом, з гіпсом на руці та забитими ребрами. Натомість здобула на все життя величезний життєвий досвід. «Сподіваюся, це мене на все життя навчить, що хоча б шолом треба одягати. Можливо, руки він би і не врятував, але з обличчям, мабуть, було б трохи легше», — сказала телеведуча.

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Незважаючи на травму, вона має намір повернутися до роботи. Поки що не відомо, як довго Нелі доведеться ходити із гіпсом. У неї хоч і закритий перелом, але зі зміщенням.

Телеведуча подякувала медикам 8-ї клінічної лікарні, які надали їй кваліфіковану допомогу.

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Фото зі сторінки Нелі Шовкопляс у соцмережах

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