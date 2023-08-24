Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: є постраждалі

В ніч на четвер, 24 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили, що окупанти можуть для завдання ударів застосовувати балістичне озброєння.





Пізніше, близько пів на третю ніч, у Дніпрі пролунали вибухи. Водночас у Дніпропетровській області працювали системи протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Згодом з'ясувалося, що внаслідок російського ракетного удару по Дніпру зафіксовано «приліт», а також є постраждалі громадяни.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

«Дніпро. Прильот. Є постраждалі», — розповів чиновник.

При цьому в ОВА не уточнювали дані про наслідки ворожого удару по місту, і закликали жителів Дніпра дотримуватись інформтиші, не знімати та не викладати в інтернеті дані про «приліт».

«Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах!» — наголосив Лисак.

Керівник регіону додав, що на місці працюють усі служби.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни ISW вважають, що варварськими ударами по мирним містам росіяни намагаються змінити підірваний бойовий дух окупаційних військ.

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