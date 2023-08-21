Війна в Україні перепише всі підручники з військової справи: експерт про унікальні рішення ЗСУ на фронті

Війна в Україні унікальна, такої в сучасній історії не було. Унікальні операції, унікальні рішення та унікальні ситуації, пише український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Прикладів можна наводити безліч. Зокрема, коли країна-агресор із флотом програє морський бій країні без флоту. Такого в історії ще ніколи не було. Або країна-агресор, що має найнебезпечнішу та найчисельнішу десантну компоненту, з понад 30 повітряних десантних операцій змогла здійснити успішно лише одну.

«Продовжувати можу до нескінченності, але сьогодні я б хотів поговорити про оборону й те, як Україна зруйнувала закостенілі стереотипи щодо ведення оборони. Як відомо, до такого стереотипу належить твердження, що для прориву оборони потрібна в три рази та навіть більше кількісна перевага над тими, хто обороняється. У певному сенсі у 2022-му Сили оборони таку тактику й обрали. Ми змогли зупинити просування РВВ, ведучи в перші тижні вторгнення виключно оборонну діяльність, і за чисельної та техніко-технологічної переваги ворога не тільки зупинили його, а й знекровили й відкинули».

Своєю чергою, пише Коваленко, операція в Запорізькій області повністю руйнує цей стереотип.

«Як написав мій колега Костянтин Машовець, утримує Запорізьку область потенціал: до 105 тис. л. с., до 470 танків (33% від штатної комплектації), до 1410 ББМ (32% від штатної комплектації), до 720 од. ствольної артилерії (48%), до 230 РСЗВ (15%). Уся ця маса, зауважу, без урахування групи військ «Дніпро», що утримує Лівий берег Херсонської області, протистоїть в обороні, на гіпертрофовано ретельно підготовлених лініях оборони, силам оборони України, що втричі менші як за показником особового складу, так і за низкою інших, і… зливається.

Першу лінію оборони, найскладнішу та найекстремальнішу, СОУ прорвали. Росіяни спішно залучили резерви, стали стягувати додаткові підрозділи 49 ОВА і 68 АК, розчохлюють стратегічні резерви. І тим не менше Сили оборони України щодня просуваються, відтісняючи ворога.

Тепер щодо штатної комплектації. Цих показників, навіть за, здавалося б, катастрофічної нестачі подекуди в 70%, що можна порівняти з втратою боєздатності, відносно достатньо для оборони. Але важливе це саме слово — «відносно». Російське командування розуміло, що Запорізька область може стати головним театром бойових дій, а тому гарячково готувало лінії оборони, але повністю штатно укомплектувати групу військ так і не змогло".

Експерт додає, що вороги зараз витягують в активній фазі бойових дій 50% компенсації втрат, наприклад, з артилерії, можуть компенсувати на місяць до 20−30% втрат ППО, не кажучи вже про повну штатну комплектацію підрозділів, особливо новосформованих.

«Це зайвий раз доводить те, що російська армія втратила наступальний потенціал і може виконувати, та й то досить посередньо, оборонний функціонал. Українська армія зруйнувала черговий стереотип. Маючи в обороні більш ніж потрійну перевагу практично за всіма показниками та непрохідні лінії оборони, російська армія не здатна стримувати наступ СОУ та не зможе».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що, за даними ISW, українські удари по російських тилах сильно підривають бойовий дух окупаційних військ, що загрожує стабільності їхньої оборони.

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