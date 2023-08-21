Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони України та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ворог, зокрема, бив по Куп`янську, що на Харківщині, а у населенному пункті Козацье на Херсонщині рашисти прицільно вдарили по будинку з танку — загинула жінка.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Станом на ранок понеділка, 21 серпня, втрати ворожої армії збільшилися ще на 460 військових. Українські підрозділи продовжують «виносити» артилерію ворога — за добу було знищено близько 20 одиниць артсистем та дві одиниці РСЗВ.

Фото Генштабу ЗСУ

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просувалися в районі Роботиного Запорізької області — на кадрах із геолокацією, опублікованих 19 та 20 серпня, видно, що вони просунулися на схід від населенного пункту.

«Українські удари по російських тилах явно підривають бойовий дух російських військ в Україні, що може загрожувати стабільності російської оборони на кількох критичних ділянках фронту. Російським силам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації або швидкої заміни частин, що вийшли з ладу, як раніше оцінила ISW, що робить обов'язковим збереження бойового духу в передових частинах», — йдеться в аналітичному звіті.

В ISW також звертають увагу на публікацію російських військових блогерів, які пишуть, що російська окупаційна армія в Україні продовжує стикатися з проблемами з контрбатарейними засобами на всіх ділянках фронту, але особливо на запорізькому. Також наголошувалося на проблемі з нестачею офіцерів через втрату особового складу — деякими ротами командують не молодші офіцери, а рядові.

Нагадаємо, що раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що за останні дні Силам оборони України вдалося на півдні розмінувати великі мінні поля, встановлені росіянами. Експерти припускають, що далі контрнаступ ЗСУ піде швидше.

Фото Генштабу ЗСУ



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