В Італії під пісню l’Italiano попрощалися з Тото Кутуньо

У четвер, 24 серпня, в Мілані відбулася церемонія прощання та похорон відомого італійського співака Тото Кутуньо.

Охочих проводити музиканта в останній шлях виявилося стільки, що простору базиліки не вистачило для всіх, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Провести в останню путь зірку світового масштабу прийшли тисячі фанатів, друзі сімʼї, преса та колеги, серед яких — легендарні представники італійської естради минулого сторіччя Пупо та Джанні Моранді.

Парафіяльний священник Джанлуїджі Панцері, говорячи про глибоку віру співака, розповів, що той був переконаний, що життя не закінчується смертю: «Він залишив чудовий слід у світі, слід краси своїх композицій. Увійшовши до Господнього дому, можливо, Тото скаже хору ангелів: «Дайте мені заспівати з гітарою в руках» («Lasciatemi cantare»).

Жалобні заходи проходили у міланській базиліці Санті-Нерео-ед-Акіллео. Натовпи фанатів наповнили територію навколо будівлі. Не всім охочим попрощатися з італійським співаком вистачило місця.

Сотні людей під час церемонії аплодували знаменитості, що померла. Також багато хто виконував його легендарну композицію — l'Italiano. Після прощання з Кутуньо його тіло поховали.

Як відомо, перед смертю співак довгий час пролежав у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Він був госпіталізований через проблеми зі здоров'ям. Лікарі намагалися стабілізувати стан 80-річного виконавця, але йому ставало дедалі гіршим.

Причиною смерті Кутуньо, пишуть журналісти, став рак простати. Такий висновок преса зробила, ґрунтуючись на заявах менеджера співака. Виконавець дізнався про онкологію у 64 роки. Він активно боровся із захворюванням і навіть пройшов курс хіміотерапії. Однак надалі, мабуть, у Кутуньо стався рецидив.

Як повідомляли «ФАКТИ», тиждень тому помер легендарний у минулому стрибун на лижах з трампліна швейцарець Андреас Дешер. Йому було 96 років.

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