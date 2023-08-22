Помер легендарний співак Тото Кутуньо

Сьогодні, 22 серпня, помер відомий італійський співак і композитор Тото Кутуньо. Він пішов з життя у віці 80 років (нагадаємо, що легендарному американському композитору та піаністу Берту Бакараку, який помер у лютому, вдалося дожити до 95).

Причина смерті маестро поки невідома, проте варто відзначити, що артист багато років боровся з онкологією.

У 2007 році у Тото виявили пухлину простати, і він був негайно прооперований. У січні 2009 року, перед його концертним туром в росії, хвороба повернулася. Йому довелося пройти курс хіміотерапії. Після цього він все ж відновив виступи. Також відомо, що у нього не було правої нирки, і він не міг довго стояти.

Через хворобу він почав цінувати кожну хвилину життя і говорив, що воно — справжній подарунок.

Сальваторе «Тото» Кутуньо (нар. 27 липня 1945) — італійський співак, композитор і автор пісень. Він став відомим завдяки своїй пісні «L'italiano», що вийшла в 1983 році. Ця пісня стала хітом і завоювала популярність не тільки в Італії, але і за її межами.

«Solo Noi» — ще одна успішна композиція, яка користувалася популярністю у слухачів. «Insieme: 1992» — ця пісня була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу 1990 року, проведеного в Італії. «Sara» — ще один хіт, який приніс Тото Кутуньо популярність і визнання. «Ti amo» — добре відома пісня, що стала одним із символів романтичної музики.

Також Кутуньо написав пісні для інших виконавців, включаючи Ерму Раньєрі і Джованні Паоло Чінья. У його репертуарі також багато інших успішних композицій італійською та іншими мовами.

Нагадаємо, що минулого місяця у Франції померла знаменита співачка та актриса Джейн Біркін. Вона теж боролася з онкологією.

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